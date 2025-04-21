Стали известны возможные даты и место похорон Папы Римского

Папу Римского могут похоронить в период с пятницы по воскресенье

Папу Римского Франциска могут похоронить на этой неделе, в период с пятницы по воскресенье. Это следует из правила, о котором напомнили в Ватикане, пишет ТАСС.

«Правила предусматривают, что похороны должны состояться на четвертый-шестой день после смерти», — объяснил представитель Ватикана. По словам источника, конкретную дату назначат кардиналы, которые уже во вторник, 22 апреля, соберутся на консисторию для обсуждения текущих процедур.

Кроме этого, стало известно, что Франциск выразил желание быть погребенным в церкви Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой). Похороны состоятся после прощания, оно пройдет в соборе Святого Петра.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля состояние понтифика резко ухудшилось. По словам источников, им поступил телефонный звонок после шести утра и их оповестили о «необходимости быть наготове». Папа Римский ушел из жизни в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) в понедельник. Понтифику было 88 лет.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского. Он напомнил, что Россия будет помнить слова понтифика в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской православной церкви.