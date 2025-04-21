Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 21 апреля 2025Мир

Стали известны возможные даты и место похорон Папы Римского

Папу Римского могут похоронить в период с пятницы по воскресенье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папу Римского Франциска могут похоронить на этой неделе, в период с пятницы по воскресенье. Это следует из правила, о котором напомнили в Ватикане, пишет ТАСС.

«Правила предусматривают, что похороны должны состояться на четвертый-шестой день после смерти», — объяснил представитель Ватикана. По словам источника, конкретную дату назначат кардиналы, которые уже во вторник, 22 апреля, соберутся на консисторию для обсуждения текущих процедур.

Кроме этого, стало известно, что Франциск выразил желание быть погребенным в церкви Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой). Похороны состоятся после прощания, оно пройдет в соборе Святого Петра.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 апреля состояние понтифика резко ухудшилось. По словам источников, им поступил телефонный звонок после шести утра и их оповестили о «необходимости быть наготове». Папа Римский ушел из жизни в 07:35 (в 08:35 по московскому времени) в понедельник. Понтифику было 88 лет.

В свою очередь, патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского. Он напомнил, что Россия будет помнить слова понтифика в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской православной церкви.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это те люди, которых мы считаем преступниками». Путин объяснил удар по собранию военных ВСУ в Сумах и подвел итоги перемирия

    Стали известны возможные даты и место похорон Папы Римского

    Ватикан раскрыл причину смерти Папы Римского

    В Польше заявили о столкновении страны с энергетическим кризисом

    Названы простые способы избавиться от бессонницы

    Великобритания призвала Россию к полному прекращению огня на Украине

    На Украине раскрыли тайну летавшего над Львовом НЛО

    В России оценили действия Зеленского во время пасхального перемирия

    ФСИН подтвердила нарушение журналисткой Барабаш условий домашнего ареста

    Отдохнувший в Афганистане россиянин рассказал про самые резонансные запреты для женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости