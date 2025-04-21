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18:09, 21 апреля 2025Мир

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Франциска
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Об этом он сообщил в послании камерленго Римско-католической церкви кардиналу Кевину Фарреллу, передает РИА Новости.

Глава Русской православной церкви заявил, что Россия будет помнить слова Понтифика в защиту религиозной свободы, и, в частности, гонимой Украинской православной церкви (УПЦ). Патриарх подчеркнул, что Франциск обращал внимание на замалчиваемые случаи несправедливости, попрания человеческого достоинства и различных форм преследования.

«Примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Почивший Понтифик возглавил Римско-Католическую Церковь во время эпохальных перемен… С его именем связан важный этап в отношениях между Русской православной и Римско-католической церквами», — говорится в послании патриарха.

Папы Римского Франциска не стало 21 апреля в 8:35 по московскому времени, ему было 88 лет.

В феврале Понтифик был госпитализирован с двусторонней пневмонией, он также перенес бронхоспазм. В марте ему стало лучше, однако в результате болезни он лишился возможности говорить.

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