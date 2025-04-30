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18:33, 30 апреля 2025Бывший СССР

На Украине заявили о неготовности выполнить все требования США по сделке

FT: Киев и Вашингтон не завершили обсуждение условий сделки по недрам
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Unsplash

Киев и Вашингтон не завершили обсуждение условий сделки по недрам из-за неготовности выполнить все требования США. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает The Financial Times (FT) в среду, 30 апреля.

«Украинцы заявили, что отчет США неточен и что они не смогли подписать оба документа в среду, поскольку соглашение о фонде должно быть ратифицировано парламентом их страны, прежде чем оно может быть подписано», — говорится в публикации.

В разговоре с журналистами украинские чиновники отметили, что все еще опасаются за судьбу сделки. Они выразили разочарование действиями США и отметили, что американцы могут быть недовольны финальными условиями соглашения.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали будущей ресурсной сделки с США. По его словам, обсуждение ратификации документа начнется в Верховной Раде 1 мая.

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