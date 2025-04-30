Премьер Украины Шмыгаль раскрыл детали ресурсной сделки с США

Премьер Украины Шмыгаль раскрыл детали будущей ресурсной сделки с США. Его слова передает РБК-Украина.

По его словам, соглашение будет абсолютно партнерским: инвестиционный фонд будет иметь доли управления и наполнения в соотношении 50 на 50. Взносы будут осуществляться в денежной форме, а американская сторона сможет зачислять новую военную помощь в качестве взноса. Он добавил, что Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, недрами и инфраструктурой. Также республика будет только платить взносы из новых лицензий на полезные ископаемые.

При этом никакая помощь США, которая предоставлялась до соглашения, не является предметом новой сделки. Фонд должен будет инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. Это могут быть как капитальные инвестиции, так и выкуп украинской продукции по принципу «бери или плати». В соглашении прописаны нулевые пошлины для США и Украины. Кроме того, американская сторона берет на себя обязательство привлекать других международных партнеров.

Шмыгаль заключил, что это соглашение никак не противоречит вступлению Украины в Европейский союз.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина готова подписать соглашение с США о ресурсах уже сегодня. Агентство отмечает, что этот шаг может усилить поддержку Вашингтона в отношении Киева за счет укрепления их экономического партнерства.