Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:51, 30 апреля 2025Бывший СССР

Шмыгаль раскрыл детали ресурсной сделки с США

Премьер Украины Шмыгаль раскрыл детали ресурсной сделки с США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Премьер Украины Шмыгаль раскрыл детали будущей ресурсной сделки с США. Его слова передает РБК-Украина.

По его словам, соглашение будет абсолютно партнерским: инвестиционный фонд будет иметь доли управления и наполнения в соотношении 50 на 50. Взносы будут осуществляться в денежной форме, а американская сторона сможет зачислять новую военную помощь в качестве взноса. Он добавил, что Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, недрами и инфраструктурой. Также республика будет только платить взносы из новых лицензий на полезные ископаемые.

При этом никакая помощь США, которая предоставлялась до соглашения, не является предметом новой сделки. Фонд должен будет инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. Это могут быть как капитальные инвестиции, так и выкуп украинской продукции по принципу «бери или плати». В соглашении прописаны нулевые пошлины для США и Украины. Кроме того, американская сторона берет на себя обязательство привлекать других международных партнеров.

Шмыгаль заключил, что это соглашение никак не противоречит вступлению Украины в Европейский союз.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина готова подписать соглашение с США о ресурсах уже сегодня. Агентство отмечает, что этот шаг может усилить поддержку Вашингтона в отношении Киева за счет укрепления их экономического партнерства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер-министр Индии отказался ехать на парад Победы. Как на это отреагировали в России?

    Журова отреагировала на провокации украинцев против Овечкина в Канаде

    Шойгу назвал препятствие для совместной работы России и США

    В сети восхитились внешностью 61-летней Бриджит Фонды после похудения

    В Госдуме захотели освободить от призыва в армию еще одну категорию россиян

    Россияне стали покупать существенно меньше пива

    В России допустили переговоры с США по Запорожской АЭС

    В парламенте Словакии назвали цель визита Фицо в Москву 9 Мая

    На Украине рассказали о лишении медиков брони от мобилизации

    В зоне СВО испытают бесшумный мотоэвакуатор для раненых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости