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14:27, 30 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о готовности Украины сегодня же подписать ресурсную сделку

Стало известно о готовности Украины сегодня подписать ресурсную сделку с США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина готова подписать соглашение с США о ресурсах уже сегодня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Агентство отмечает, что этот шаг может усилить поддержку Вашингтона в отношении Киева за счет укрепления их экономического партнёрства. Источник издания сообщил, что проект соглашения, предусматривающий создание совместного фонда для управления инвестиционными проектами Украины, доработан и может быть подписан уже в сегодня. Он добавил, что поэтому Министр экономики Украины Юлия Свириденко направляется в Вашингтон для подписания соглашения.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Украина и США с большой вероятностью подпишут соглашение о недрах на текущей неделе.

До этого стало известно, что соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной будет охватывать не только минеральные ресурсы, включая нефть и газ, но и основные энергетические активы. The Financial Times также отметило, что подписание может пройти на этой неделе.

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