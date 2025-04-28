Раскрыто содержание сделки по ископаемым между США и Украиной

Стало известно, какие пункты будет включать соглашение по недрам США и Украины

Соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной будет охватывать не только минеральные ресурсы, включая нефть и газ, но и основные энергетические активы. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

Издание также сообщило, что соглашение может быть подписано на этой неделе. Об этом свидетельствует заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что стороны договорились не засчитывать в договоре ранее предоставленную американскую помощь.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о скором заключении сделки с Украиной. «Сделка по Украине будет заключена. Президент полон решимости ее заключить», — сказал он.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирная сделка по урегулированию кризиса на Украине должна основываться на продуманных механизмах верификации и взаимных гарантиях, а не на доверии сторон друг к другу. Он отметил, что все это обсуждается в ходе консультаций по Украине.