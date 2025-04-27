Госсекретарь США раскрыл основания мирной сделки по Украине

Рубио: Мирная сделка по Украине должна основываться на верификации и гарантиях

Мирная сделка по урегулированию кризиса на Украине должна основываться на продуманных механизмах верификации и взаимных гарантиях, а не на доверии сторон друг к другу. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

По данным телеканала, он сообщил, что мирные сделки должны быть основаны на фактах, действиях и реалиях. «Это не вопрос доверия», — сказал он. По его словам, это вопрос создания верификации, безопасности и гарантий, которые обсуждались в прошлом. Рубио отметил, что все это обсуждается в ходе консультаций по Украине.

Ранее сообщалось, что США примут решение, участвовать ли в переговорах по украинскому конфликту, в ближайшее время.