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17:27, 27 апреля 2025Мир

Госсекретарь США раскрыл основания мирной сделки по Украине

Рубио: Мирная сделка по Украине должна основываться на верификации и гарантиях
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мирная сделка по урегулированию кризиса на Украине должна основываться на продуманных механизмах верификации и взаимных гарантиях, а не на доверии сторон друг к другу. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

По данным телеканала, он сообщил, что мирные сделки должны быть основаны на фактах, действиях и реалиях. «Это не вопрос доверия», — сказал он. По его словам, это вопрос создания верификации, безопасности и гарантий, которые обсуждались в прошлом. Рубио отметил, что все это обсуждается в ходе консультаций по Украине.

Ранее сообщалось, что США примут решение, участвовать ли в переговорах по украинскому конфликту, в ближайшее время.

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