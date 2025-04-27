В США озвучили сроки решения по участию страны в переговорах по украинскому конфликту

Рубио: США примут решение по участию в переговорах по Украине в ближайшую неделю

США примут решение, участвовать ли в переговорах по украинскому конфликту, в ближайшее время. Возможные сроки озвучил госсекретарь США Марко Рубио, его слова передает РИА Новости.

По словам политика, Соединенные Штаты оценят прогресс в урегулировании украинского конфликта и сообщат о своем решении в ближайшую неделю.

Рубио подчеркнул, что у американской стороны есть основания и для оптимизма, и для беспокойства в отношении попыток Москвы и Киева решить украинский конфликт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на возможный выход США из переговорного процесса. Она заявила, что Россия продолжит защищать граждан от неонацизма.

До этого спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты устали от украинского конфликта. Он подчеркнул, что в мире существует много других конфликтов, в которых США должны быть вовлечены.