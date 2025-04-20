Келлог заявил об усталости США от Украины

Келлог: США устали от происходящего на Украине, в мире много других проблем

Высказывания президента США Дональда Трампа и американского госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе Вашингтона из переговоров по Украине звучат жестко, но они должны быть таковыми. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог, сообщает Fox News.

«Мы устали от того, что происходит [на Украине]. В мире очень много других проблем, в которые США должны быть вовлечены, и эта война длится очень долго», — сказал он.

При этом спецпредставитель отметил, что возможность завершить этот конфликт есть.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин дал понять Трампу и его спецпосланнику Стиву Уиткоффу, что Россия продолжит специальную военную операцию (СВО) на Украине, пока не достигнет своих целей. Также уточняется, что Москва пытается «диверсифицировать портфель переговоров» с США, чтобы сближение с Вашингтоном могло продолжаться, даже если переговоры по Украине провалятся.

