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10:55, 20 апреля 2025Мир

В США раскрыли один сигнал Путина Трампу и Уиткоффу

NYT: Путин дал понять Трампу и Уиткоффу, что СВО продолжится до достижения целей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал понять американскому лидеру Дональду Трампу и его спецпосланнику Стиву Уиткоффу, что Россия продолжит специальную военную операцию (СВО) на Украине, пока не достигнет своих целей. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на «человека, близкого к Кремлю».

«Несмотря на то, что Путин провел много часов, общаясь с Трампом и Уиткоффом, российский президент, похоже, дал понять, что он не прекратит борьбу, пока не достигнет хотя бы части своих более масштабных целей, например, не исключит дальнейшего расширения НАТО», — говорится в материале.

По словам аналитика, «близкого к правительству», Путин еще не проявил гибкости, которую многие ожидали от него по территориальным вопросам. Он также отметил, что Москва пытается «диверсифицировать портфель переговоров» с США, включив в него темы энергетики, Арктики и космических полетов, чтобы сближение с Вашингтоном могло продолжаться, даже если переговоры по Украине провалятся.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что следующая встреча представителей США, Украины и Европы пройдет в Лондоне. Он отметил, что стороны будут работать над закреплением договоренностей о прекращении огня.

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