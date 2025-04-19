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22:44, 19 апреля 2025Мир

Спецпосланник по Украине заявил о шансе закрепить предложения США о перемирии

Келлог: В Лондоне можно закрепить предложения США о перемирии на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Thomas Peter

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил Fox News, что на следующей встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне стороны будут работать над закреплением договоренностей о прекращении огня.

«Мы говорили о продвижении в возможном прекращении огня в ближайшие сроки [на встрече в Париже]. По этой причине мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически закрепить это», — сказал он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф высказался о переменах в отношениях с Россией. Он выразил уверенность в возможности перестройки российско-американских отношений. «Потенциал придать новую форму отношениям РФ и США через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, дадут настоящую стабильность региону», — сказал Уиткофф.

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