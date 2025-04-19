Спецпосланник по Украине заявил о шансе закрепить предложения США о перемирии

Келлог: В Лондоне можно закрепить предложения США о перемирии на Украине

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил Fox News, что на следующей встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне стороны будут работать над закреплением договоренностей о прекращении огня.

«Мы говорили о продвижении в возможном прекращении огня в ближайшие сроки [на встрече в Париже]. По этой причине мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически закрепить это», — сказал он.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф высказался о переменах в отношениях с Россией. Он выразил уверенность в возможности перестройки российско-американских отношений. «Потенциал придать новую форму отношениям РФ и США через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, дадут настоящую стабильность региону», — сказал Уиткофф.