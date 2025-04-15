Спецпосланник Трампа высказался о переменах в отношениях с Россией

Уиткофф заявил об уверенности в возможности перестройки отношений России и США

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф высказался о переменах в отношениях с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Он выразил уверенность в возможности перестройки российско-американских отношений. «Потенциал придать новую форму отношениям РФ и США через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, дадут настоящую стабильность региону», — сказал Уиткофф.

Ранее он сообщил, что США продвигаются в вопросе заключения сделки с Россией по Украине. Уиткофф подчеркнул, что переговоры с Москвой находятся «на грани чего-то важного».

До этого стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог советуют президенту страны Дональду Трампу занять более жесткую позицию по отношению к России. Они призывают главу государства быть более осторожным при ведении дел с российским лидером Владимиром Путиным.