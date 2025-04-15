Команда Трампа призвала его занять более жесткую позицию по России

WSJ: Рубио и Келлог призвали Трампа занять более жесткую позицию по России

Несколько высокопоставленных сотрудников американской администрации посоветовали главе государства Дональду Трампу занять более жесткую позицию по отношению к России в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, с таким призывом выступили, в частности, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог. Они считают, что Трампу следует быть более осторожным при ведении дел с президентом России Владимиром Путиным. Однако, как отмечается в статье, им пока не удалось убедить американского лидера.

При этом издание подчеркивает, что даже те советники Трампа, которые настаивают на ужесточении позиции в отношении России, поддерживают его стремление закончить украинский конфликт.

12 апреля стало известно, что Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником Джо Байденом.