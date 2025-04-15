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04:57, 15 апреля 2025Мир

Спецпосланник Трампа оценил прогресс по сделке с Россией

Уиткофф: США продвигаются в вопросе сделки с РФ по Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

США продвигаются в вопросе заключения сделки с Россией по Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Fox News.

«Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле», — сказал он. Уиткофф также выразил уверенность в том, что Вашингтон и Москва смогут перезапустить свои отношения благодаря «убедительным коммерческим возможностям».

По его мнению, урегулирование конфликта на Украине выходит за рамки вопроса о «так называемых пяти территориях». Речь, отметил он, идет как об отказе от вступления Украины в НАТО, так и о гарантиях безопасности Киева.

Прежде американский бизнесмен Илон Маск поддержал Уиткоффа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Уиткофф великолепен», — написал Маск. С ним согласился госсекретарь США Марко Рубио.

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