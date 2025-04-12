Маск поддержал спецпосланника Трампа после встречи с Путиным

Маск после встречи спецпосланника Трампа с Путиным: Уиткофф великолепен

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск после встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным поддержал его. Об этом он написал в соцсети X.

«Уиткофф великолепен», — написал Маск. Его в комментариях поддержал госсекретарь США Марко Рубио.

Путин и спецпосланник Трампа встретились в Санкт-Петербурге 11 апреля. Их встреча продлилась более четырех часов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине. В Кремле же отметили, что беседа прошла в деловом духе.