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01:49, 12 апреля 2025Россия

Встреча Путина и спецпосланника Трампа в Петербурге продлилась более четырех часов. Что стало главной темой переговоров?

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась в Санкт-Петербурге спустя 4,5 часа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась, она длилась 4,5 часа.

Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В этот же день, до встречи с российским лидером, состоялись переговоры спецпосланника Трампа с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетел из Санкт-Петербурга в 22:59 по московскому времени.

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Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Тема встречи — аспекты украинского урегулирования

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Другие детали встречи не уточняются. Как ранее отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча проходит в деловом духе. «Это рабочая встреча. Она и по времени достаточно продолжительная, собственно, как и были предыдущие», — уточнил он.

Глава РФПИ назвал переговоры продуктивными

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными.

Добро пожаловать в Санкт-Петербург! Провели продуктивные переговоры со Стивом Уиткоффом

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Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков сопровождали Путина и Уиткоффа на встрече в Президентской библиотеке в Петербурге.

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