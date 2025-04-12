Встреча Путина и спецпосланника Трампа в Петербурге продлилась более четырех часов. Что стало главной темой переговоров?

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась в Санкт-Петербурге спустя 4,5 часа

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась, она длилась 4,5 часа.

Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В этот же день, до встречи с российским лидером, состоялись переговоры спецпосланника Трампа с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетел из Санкт-Петербурга в 22:59 по московскому времени.

Главной темой встречи Путина и Уиткоффа стало урегулирование на Украине

Главной темой переговоров президента России со спецпредставителем президента США стало урегулирование конфликта на Украине, сообщили в Кремле.

Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Тема встречи — аспекты украинского урегулирования Кремль

Другие детали встречи не уточняются. Как ранее отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча проходит в деловом духе. «Это рабочая встреча. Она и по времени достаточно продолжительная, собственно, как и были предыдущие», — уточнил он.

Глава РФПИ назвал переговоры продуктивными

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал переговоры Путина и Уиткоффа продуктивными.

Добро пожаловать в Санкт-Петербург! Провели продуктивные переговоры со Стивом Уиткоффом Кирилл Дмитриев глава РФПИ

Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков сопровождали Путина и Уиткоффа на встрече в Президентской библиотеке в Петербурге.

Белый дом оценил переговоры спецпосланника Трампа и президента России

Переговоры Уиткоффа и Путина стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Это еще один шаг в переговорном процессе, который направлен на прекращение огня и итоговую сделку о мире между Россией и Украиной Кэролайн Левитт пресс-секретарь Белого дома

Представитель американской администрации подчеркнула, что США намерены «довести дело до конца».

