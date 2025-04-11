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23:09, 11 апреля 2025Мир

Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Санкт-Петербурга

Flightradar: Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Пулково
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, вылетел из Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

По его информации, рейс Gulfstream G650ER вылетел из аэропорта Пулково в 22:59 по московскому времени.

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург 11 апреля на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Их беседа продлилась 4,5 часа. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что встреча Путина и Уиткоффа является очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.

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