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22:33, 11 апреля 2025Россия

Стала известна главная тема переговоров Путина и Уиткоффа

Кремль: Главной темой встречи Путина и Уиткоффа стало урегулирование на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Главной темой переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом стало урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Тема встречи — аспекты украинского урегулирования», — указано в сообщении. Детали встречи не уточняются.

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург 11 апреля на встречу с Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.

Переговоры Путина и Уиткоффа длились 4,5 часа.

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