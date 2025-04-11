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23:08, 11 апреля 2025Россия

Глава РФПИ Дмитриев оценил переговоры Путина и спецпосланника Трампа

Глава РФПИ Дмитриев назвал продуктивными переговоры Путина и Уиткоффа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге продуктивными. Такую оценку он дал в соцсети X.

«Добро пожаловать в Санкт-Петербург! Провели продуктивные переговоры со Стивом Уиткоффом», — написал Дмитриев.

Глава РФПИ и помощник президента России Юрий Ушаков сопровождали Путина и Уиткоффа на встрече в Президентской библиотеке в Петербурге. В Кремле уточнили, что главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине. Встреча продлилась 4,5 часа.

Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.

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