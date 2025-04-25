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15:04, 25 апреля 2025Мир

В МИД России отреагировали на возможный выход США из переговоров

Захарова: Мы защищаем наших людей, нашу страну и весь мир от неонацизма
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Россия продолжит выполнять задачу по защите своих граждан и всего мира от неонацизма, несмотря на возможный выход США из процесса украинского урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующий вопрос западного журналиста, перед РИА Новости.

«На что [отреагировать]? Мы делаем нашу работу, мы защищаем наших людей, мы защищаем нашу страну, и вообще-то мы защищаем мир от неонацизма. Я надеюсь, однажды вы это поймете», — сказала она.

Ранее Захарова сообщила, что целью диалога Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта является поиск долгосрочных решений.

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