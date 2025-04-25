В МИД России отреагировали на возможный выход США из переговоров

Захарова: Мы защищаем наших людей, нашу страну и весь мир от неонацизма

Россия продолжит выполнять задачу по защите своих граждан и всего мира от неонацизма, несмотря на возможный выход США из процесса украинского урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующий вопрос западного журналиста, перед РИА Новости.

«На что [отреагировать]? Мы делаем нашу работу, мы защищаем наших людей, мы защищаем нашу страну, и вообще-то мы защищаем мир от неонацизма. Я надеюсь, однажды вы это поймете», — сказала она.

Ранее Захарова сообщила, что целью диалога Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта является поиск долгосрочных решений.