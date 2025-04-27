Советник Трампа заявил о скором заключении сделки с Украиной

Уолтц: Сделка США и Украины по полезным ископаемым будет заключена

Президент США Дональд Трамп решительно настроен относительно заключения сделки по полезным ископаемым с Украиной. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

По словам Уолтца, представители Белого дома уверены в скором подписании соглашения. Помощник Трампа уточнил, что в выходные над этим работали министр финансов США Скотт Бессент и сам президент.

«Сделка по Украине будет заключена. Президент полон решимости ее заключить», — заявил Уолтц.

Ранее Трамп призвал Зеленского немедленно подписать сделку по редкоземельным металлам. Президент США подчеркнул, что подпись запоздала как минимум на три недели, и выразил надежду, что документы будут подписаны немедленно.