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01:11, 1 мая 2025Экономика

Минфин США подтвердил подписание соглашения по недрам с Украиной

Минфин США: Соглашение с Украиной о создании инвестиционного фонда подписано
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. Об этом сообщил американский Минфин на своем сайте, подтвердив информацию Bloomberg.

«Благодаря неустанным усилиям президента Трампа по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, учреждающего Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины», — прокомментировал министр финансов США Скотт Бессент.

Отмечается, что в рамках соглашения Министерство финансов США и Международная корпорация финансирования развития США будут сотрудничать с правительством Украины над развитием партнерства.

Ранее о подписании соглашения сообщило агентство Bloomberg. Отмечалось, что США после заключения сделки получат доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминий, графит, нефть и природный газ.

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