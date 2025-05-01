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00:54, 1 мая 2025Мир

США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам

Bloomberg: США и Украина подписали соглашение по ресурсам, Минфин США подтвердил
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Отмечается, что США после подписания соглашения получат доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминий, графит, нефть и природный газ.

Позднее Минфин США подтвердил подписание соглашения. В заявлении министерства подчеркивалось, что сделка «может ускорить экономическое восстановление Украины».

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что подписание сделки по недрам между Соединенными Штатами и Украиной затягивается из-за трудностей, связанных с переводом документов.

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