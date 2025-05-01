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10:27, 1 мая 2025Мир

Раскрыты невыгодные для Украины детали соглашения по ресурсам с США

NYT: В соглашение США и Украины по ресурсам не вошли гарантии безопасности Киеву
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

В соглашение по редкоземельным металлам, которое заключили США и Украина, не входят американские гарантии безопасности. Такие невыгодные для Киева детали раскрывает The New York Times (NYT).

Как сообщает издание со ссылкой на бывшего американского чиновника, знакомого с ходом переговоров, Белый дом отказался включать в текст сделки по ресурсам как минимум одну такую гарантию — продолжение военной помощи Киеву. Как уточняет другой человек, знакомый с переговорами, в окончательный вариант сделки не вошли никакие явные гарантии безопасности Украины от США.

Журналисты NYT также отметили, что подписанное соглашение, несмотря на громкие обсуждения, окажет слабое влияние на боевые действия между Украиной и Россией.

О том, что Украина и США подписали сделку по ресурсам, стало известно в четверг, 1 мая. Согласно документу, США получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

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