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21:59, 30 апреля 2025Мир

В США заявили о срыве Киевом планов по ресурсной сделке

Бессент: США готовы подписать сделку по недрам в среду, но Киев предложил правки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенные Штаты были готовы подписать ресурсную сделку уже в среду, 30 апреля, однако Киев сорвал эти планы. Украинская сторона в последний момент предложила внести правки в соглашение по недрам. Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент на заседании администрации американского президента Дональда Трампа, передает ТАСС.

«Наша сторона готова подписать. Украинцы вчера вечером решили внести некоторые изменения в последнюю минуту», — уточнил министр финансов США. Он выразил надежду, что Киев пересмотрит свое решение, тогда стороны смогут подписать соглашение сегодня днем.

Ранее газета The Financial Times (FT) писала, что высокопоставленные чиновники в США опасаются, будто Украина может попытаться в последний момент изменить условия сделки по минеральным ресурсам. Подобные действия Киева могут «привести к снижению прозрачности и подотчетности», указано в статье.

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