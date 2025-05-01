В Раде оценили сделку с США по ресурсам

Депутат Железняк: Сделка с США хуже предложенной Зеленскому в фервале

Сделка по ресурсам, заключенная между США и Украиной, хуже той, которую украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в феврале. Соглашение оценил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Вариант, который был в прямом смысле на столе 28 февраля перед той встречей в Овальном кабинете был лучше (...) текущая версия, не измена (как была вторая версия от 23 марта), но прямой и победы здесь большой не вижу», — написал депутат.

Он отметил, что Украина сама создала себе проблемы, связанные с заключением сделки.

Соглашение было подписано в ночь на 1 мая. По данным агентства Bloomberg, Вашингтон после подписания соглашения получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминий, графит, нефть и природный газ.