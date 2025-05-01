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12:40, 1 мая 2025Мир

На Западе раскрыли обман Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский обманул США соглашением по редкоземельным металлам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обманул США в заключенном соглашении по редкоземельным металлам. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу», — отметил Боуз.

По словам журналиста, данные геологической службы США указывают на отсутствие на Украине доступных редкоземельных металлов. Он подчеркнул, что добыча тех ископаемых, что есть на территории страны, «обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости».

Ранее США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд. Вашингтон получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

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