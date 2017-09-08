В узах уда

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Фото: Алексей Константинов

Все или почти все знают, что алоэ (по-латыни Aquilaria) — тропическое растение, экстракт листьев которого имеет множество полезных свойств: от заживления мелких ран до придания здорового вида коже лица. Но не всем известно, что таинственный парфюмерный компонент, столь любимый на Востоке, — дерево уд, — это еще одна ипостась той же Aquilaria.

Тайна богини Понагар

Хотя дерево уд (кстати, у него множество названий: каламбак, агар, агаро и другие), уже давно стало неотъемлемой частью арабской традиционной, а затем и ориентированной на Ближний Восток европейской парфюмерии, обнаружили его и сделали популярным отнюдь не арабы. По индуистской легенде, сложенной чамским народом, населявшим Южный Вьетнам в I тысячелетии нашей эры, «автор» благовонного дерева, которое чамцы называли Хонг Трам (Huong Тram) — жена бога Шивы богиня Понагар. Она создала редкостную древесину из традиционного для древних союза стихий в местном варианте: богиня смешала землю, воздух, свет Солнца, ветер и ход времени. Приходится признать, что Понагар была небескорыстна: дым воскуриваемых на алтаре углей древесины агаро и благовонных смол превращается в нимб вокруг головы богини.

Как рассказывает Анна Зворыкина, кандидат биологических наук, ольфакторный художник, основатель марки натуральной парфюмерии Anna Zworykina Рerfumes, «существует несколько видов рода Aquilaria, имеющих ценную древесину (Aquilaria agallocha, Aquilaria crassna и другие). Благовонной древесина делается после того, как дерево достигает возраста 20 и более лет и поражается паразитами: грибками, бактериями или насекомыми». Кроме благовонной древесины, агаро дает и целебную смолу, используемую и по сей день на Востоке для лечения различных болезней по рецептам народной медицины. Неудивительно, что в старину на экспорт уд шел едва ли не на вес золота, да и сейчас весьма недешев.

Мечта одалиски

Разумеется, кусочкам благовонной древесины уда, которые и по сей день можно купить в Южном Вьетнаме (на вес, просто на рынке, хотя и за большие по местным меркам деньги), предстоит долгий путь до того момента, как они превратятся в дорогой и популярный парфюмерный ингредиент. И превращению им в таковой весьма поспособствовали как раз арабы. «Средневековые арабы сделали для парфюмерии много важного и нужного, — рассказывает химик и специалист в области душистых веществ Матвей Юдов. — Именно ими был усовершенствован метод дистилляции (известный, правда, в общем и целом еще античным алхимикам). Арабы придумали контур охлаждения и ощутимо повысили коэффициент полезного действия этого метода. Благодаря этой разработке они смогли получить так называемые аттары — продукты совместной дистилляции различных ароматических материалов, ближайшие родственники хорошо известным всем эфирным маслам».

Научный прорыв арабских мыслителей позволил превратить в хорошо сохраняющийся ингредиент с устойчивым ароматом и смолу уда, или агаро. Один из продуктов, перевозимых по Великому шелковому пути, он попадал на Ближний Восток и там превращался в благовоние, которым арабские шейхи умащивали свои пышные бороды, а их наложницы-одалиски — натирали нежную кожу. Со временем традиционные притирания превратились в парфюмерию в том ее виде, в котором мы привыкли ее видеть. Однако им пришлось претерпеть значительные изменения. Первые «восточные» духи появились во Франции в XIX столетии, и их основой служил амбровый аккорд. Как отмечают эксперты, к серой (китовой) амбре он не имел отношения, а строился как раз на бальзамических древесных смолах, одна из которых — уд.

Запад есть Запад, Восток есть Восток

Современные парфюмеры, начиная с Пьера Монталя, немало сделали для популяризации и адаптации ближневосточных ароматов в Европе и Америке. Им пришлось усердно поработать, адаптируя этот сложный материал: так же, как в XVIII-XIX столетиях трудились европейские художники и скульпторы, «перерабатывая» традиционное китайское и японское искусство в шинуазри и модерн. «Аутентичные восточные ароматы для европейца чересчур насыщенны, тяжелы и непонятны, — признает Матвей Юдов. — Большинство марок, позиционирующих себя как производителей "настоящей арабской парфюмерии", выпускают весьма адаптированные западные ароматы, созданные по лекалам традиционной европейской парфюмерии, с добавлением отдельных экзотических ингредиентов. В изначальном виде настоящие арабские ароматы едва ли будут пользоваться популярностью в Европе».

Эту же работу в свою очередь проделал основатель парфюмерного бренда By Kilian Килиан Хеннеси, создавая вместе с парфюмером Калис Бекер свою версию уда. Плодом их трудов стал тонкий, теплый, таинственный и влекущий аромат Amber Oud, выпущенный в 2011 году. Название полностью отражает суть актуальной интерпретации арабских благовоний. Это душистые смолы уда-агаро в сочетании с другими, более привычными для европейца ингредиентами: вирджинским кедром, бензоином, ванилью и лавром.

Можно сказать, что Amber Oud — вариация на тему арабской сказки, что подчеркивает и традиционная лаковая шкатулка, в которой хранится флакон темного стекла с ароматом. На ее крышке золотом выведена арабская вязь-сурнаме, подобная тем каллиграфическим шедеврам с фрагментами сур из Корана, которые украшают комнаты шейхов и султанов, а сама шкатулка похожа на ларец, в котором хранятся несметные сокровища из сказок «Тысячи и одной ночи». Благодаря этой тонкой стилизации и отличному знанию истории вопроса Килиану и Калис удалось сделать аромат, одновременно и раскрывающий тайны арабских благовоний, и популярный у парфюманов во всем мире.

Материал подготовлен при поддержке Estee Lauder.

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