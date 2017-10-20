Сестра Ким Кардашьян выпустила коллекцию одежды для американских патриотов

Бренд американской модели Хлои Кардашьян Good American выпустил новую коллекцию одежды и аксессуаров, общей отличительной чертой которой является фигурирующий на принтах флаг США. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщает HypeBae.

Сестра Ким Кардашьян предлагает футболки и свитшоты, а также платья, значки, сланцы, кепки и чехлы на смартфон. Все вещи в линейке выполнены в черном, белом и красном цветах.

Фото: GOOD AMERICAN 1 /5

В декабре 2016 года Хлои снялась для обложки немецкой версии журнала GQ и приняла участие в откровенной фотосессии для издания. Стилистом на съемке выступала Моника Роузис, а фотографом — Джойс Сибонелли. «Не могу найти слов благодарности за то, что иногда вы верили в меня даже больше, чем я сама в себя», — обратилась тогда к съемочному коллективу Кардашьян.

В ноябре Ким и Хлои Кардашьян снялись в новой рекламе коллекции одежды и обуви Yeezy, выпускаемой мужем Ким, американским рэпером Канье Уэстом.