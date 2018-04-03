Любимый дизайнер гопников испугался за чернокожего коллегу

Российский дизайнер Гоша Рубчинский подозревает, что у его чернокожего американского коллеги Вирджила Абло, недавно занявшего пост креативного директора мужской линии Louis Vuitton, могут быть проблемы на новом посту, сообщает Hypebeast.

По словам Рубчинского, бренды с историей, подобные Louis Vuitton, «напоминают вампиров, которые высасывают кровь у молодых дизайнеров», и посоветовал Абло быть осторожным. «Это как переливание свежей крови. Люксовые марки старые и слегка повторяются, — сказал российский дизайнер. — Им всегда нужно что-то новое. Но иногда люксовые марки напоминают вампиров, которые высасывают кровь у молодых дизайнеров. Поэтому я считаю, что Вирджилу нужно быть осторожным».

При этом Гоша Рубчинский считает, что появление новых лиц в люксовых домах моды — позитивное явление. «Почему бы и нет? Посмотрим, что будет дальше», — заключил он.

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Гоша Рубчинский начал карьеру как стилист, сотрудничал с дизайнерами Дмитрием Логиновым и Константином Гайдаем. Собственную марку мужской одежды запустил в 2008 году. Стиль модельера тяготеет к постсоветской молодежной культуре; в частности, он активно использует образы, характерные для так называемых гопников (спортивные костюмы, заправленные в брюки майки и тому подобное). Сотрудничал с брендами Burberry, adidas и другими.

Афроамериканский дизайнер, художник, архитектор и инженер Вирджил Абло, глава бренда Off-White, был назначен руководителем направления мужской одежды французского модного дома Louis Vuitton в марте 2018 года. Абло, выпускник Университета Висконсина в Мэдисоне и Технологического института Иллинойса, ранее сотрудничал с итальянским домом Fendi и другими марками, а собственный бренд Off-White основал в 2012 году.

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