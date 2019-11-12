Одноногая женщина нашла применение оставшейся без пары обуви

Лишившаяся ноги британка создала группу в соцсети для обмена обувью между пользователями, оказавшимися в аналогичной ситуации, или теми, кто нуждается в обуви разного размера. Об этом пишет Metro.

46-летняя Джо О'Кэллаган (Jo O’Callaghan) из английского Тендердена страдала от редкой дисфункции нервной системы, в результате чего врачи ампутировали ее правую ногу. Накануне операции она создала сообщество «Лишняя обувь Джо» (Jo's Odd Shoes) в Facebook и предложила подписчикам помогать друг другу, обмениваясь ненужными туфлями, ботинками или кроссовками.

Юзеры, также лишившиеся конечностей или имеющие ноги разного размера, оценили ее идею. «Я знал, что я не единственный человек, которому нужен только один ботинок», — написал один. «Я попал в одну историю, из-за которой не мог носить обувь на правой ноге на протяжении шести месяцев», — поделился другой. «Мы помогаем не только тем, кто может носить только один предмет обуви, но и тем, у кого две ноги разного размера», — заметил третий.

Отмечается, что подписчики группы обмениваются бесплатно, при желании получатели могут оплачивать лишь упаковку и доставку. В распоряжении О'Кэллаган и ее помощниц постоянно находится около тысячи различных предметов обуви.

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