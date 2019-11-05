Разодетая в Gucci модель вышла на улицу в холод с босой дочерью

Британская модель Кэти Прайс, известная также как Джордан, вышла на улицы Лондона в наряде итальянского модного дома Gucci и с босой дочерью. Фотографии папарацци публикует The Sun.

На модели было короткое белое платье с фирменными красной и зеленой полосками, кроссовки на платформе и сумка этого же бренда. Кроме того, в руках она несла еще две большие сумки французской марки Louis Vuitton.

Вместе с Прайс на снимках запечатлены ее сын Джетт, дочь Банни и их собака. При этом девочка была одета в футболку, лосины и меховую накидку, а на ее ногах не было ни обуви, ни носков. Как отметило издание, в этот день в городе стояла холодная погода.

Ранее в ноябре Кэти Прайс вышла на публику в расстегнутой куртке на голое тело во время рекламной съемки для британского бренда JYY London. 41-летняя знаменитость была одета в красные велосипедки, длинную зеленую куртку и белые кроссовки.

Кэти Прайс — британская модель, певица, автор песен и телеведущая. Она сотрудничала с такими изданиями, как FHM, Playboy, Maxim и другими.

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