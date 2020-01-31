Новые «уродливые» сланцы станут модным трендом

Новые «уродливые» сланцы, выпущенные австралийским брендом Maseur, станут модным трендом 2020 года. К такому выводу пришли в издании Metro.

Речь идет о резиновых сандалиях пастельных цветов на липучке и с массажными шипами на подошве, похожие на ортопедическую обувь. По наблюдениям экспертов моды, такие сланцы уже полюбили многие фэшн-блогеры. Фотографии, на которых девушки позируют в «уродливых» сандалиях, наводнили социальные сети.

Фото опубликовано @zuluandzephyr

Стоимость пары Maseur составляет 42 фунта стерлингов (около 3,5 тысячи рублей). Отмечается, что эту модель изобрели в Сиднее 30 лет назад для страдающих болями в мышцах ног.

В январе специалисты назвали самую популярную обувь 2020 года, проанализировав дизайнерские показы весенних коллекций и образы звезд на красных ковровых дорожках. Выяснилось, что наиболее востребованными станут туфли и ботильоны с квадратным носом, сапоги-казаки в ковбойском стиле, а также высокие массивные ботинки на шнурках и платформе. Рост спроса в 2020 году предсказали и «уродливым» сандалиям на ремнях или липучках.

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