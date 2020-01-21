Названа самая популярная обувь 2020 года

Эксперты моды назвали самую популярную обувь 2020 года, проанализировав дизайнерские показы весенних коллекций и образы звезд на красных ковровых дорожках. Об этом сообщает Footwear News.

Наиболее востребованными станут туфли и ботильоны с квадратным носом, сапоги-казаки в ковбойском стиле, а также высокие массивные ботинки на шнурках и платформе. Рост спроса в 2020 году предсказали и «уродливым» сандалиям на ремнях или липучках.

Материалы по теме Переобулись в воздухе Почему людям надоело переплачивать за дорогие кроссовки

Одними из самых модных оттенков для обуви станут канареечный желтый и яркий оранжевый. Трендом также останутся разноцветные ткани, окрашенные по технологии тай-дай, и джинсовый материал.

В декабре 2019 года мужские кожаные мокасины с удлиненным квадратным носом и открытой пяткой признали новым модным трендом. Автор «уродливой» модели, которая впервые была представлена на показе коллекции весна-лето 2020, — британский модельер Мартин Роуз. Мокасины появились в продаже и в российских магазинах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!