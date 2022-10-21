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15:19, 21 октября 2022Из жизни

Отец запустил сердце дочери после удара молнии

Fox Weather: отец спас жизнь дочери, сердце которой остановилось после удара молнии
Steve Jorgensen

Steve Jorgensen. Кадр: FOX 10

Житель американского штата Аризона сумел реанимировать дочь, чье сердце остановилось после удара молнии, и буквально спас ей жизнь.Об этом сообщает Fox Weather.

12-летняя девочка по имени Элла вместе с отцом Стивом Йоргенсеном играла под дождем. Неожиданно началась гроза, и в девочку попала молния. Ее сердце остановилось. Отец бросился на помощь и начал проводить непрямой массаж сердца. «Я запустил ее сердце. Она начала дышать на короткое время, но затем снова перестала. Я запаниковал и начал реанимацию опять. Сердце стало биться чуть дольше», — сказал он.

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Сердце девочки снова остановилось, но отцу удалось запустить его второй раз. После этого девочку госпитализировали. Она пришла в сознание в ожоговом центре. Хирург доктор Кевин Фостер заявил, что отец буквально спас ей жизнь. «Отец понял, что ее сердце остановилось, и сумел эффективно провести реанимацию. Это спасло ее», — отметил врач.

В настоящее время девочка восстанавливается в больнице и находится в хорошем настроении. Сразу после того, как она очнулась и узнала о случившемся, она пошутила, что теперь ей всегда будет что рассказать на вечеринках.

Ранее сообщалось, что студентка в городе Пенсакола, штат Флорида, США, выжила после того, как в нее попала молния. Удар был такой силы, что у американки взорвались наручные часы, прогорел свитер и образовались дыры в носке и ботинке.

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Алиса Дмитриева
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