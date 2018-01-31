Взрослые перепугались жутких фраз из уст детей

Американская писательница Микки Кендалл (Mikki Kendall) спросила у подписчиков в Twitter, какие самые страшные высказывания они слышали из уст детей. В ответ микроблогеры завалили ее десятками пугающих фраз, которые на их памяти когда-либо произносили малыши.

«Люди, которые взаимодействуют с детьми, какую самую странную/страшную вещь вы когда-либо слышали от ребенка?» — обратилась Кендалл к пользователям Twitter.

«Я чую запах твоего страха», — написал ребенок одной из пользовательниц, когда та спокойно сидела на диване.

«Я был в парке развлечений, когда случайный ребенок сказал: "Люди лучше на вкус, когда они корчатся"», — пишет пользователь kambesyes.

Мишель Би Янг (Michelle B. Young) вспоминает, как ее двухлетняя дочь забилась под стол с книжкой. Когда мать спросила, что она делает, девочка ответила, что «читает с бабушкой». «Мать моего мужа умерла за два года до ее рождения. Это была ее книга», — заключает женщина.

Другая пользовательница с ником ms_chel_ayyye пишет, что однажды спросила у сына своего друга, что он выкапывает. Он ответил, что выкапывает мертвые тела. «Ты что, никогда не видела мертвое тело?» — удивился малыш.

«Мой двухлетний сын сказал: "Они приходят ко мне по ночам и возвращают меня к утру". Когда я продолжил расспросы, он сказал: "Они это делают". И указал на небо», — делится Лиза Кемпбелл (Lisa Campbell).

Запись Кендалл разлетелась по Twitter и набрала вирусную популярность. Ее первоначальным твитом поделились около десяти тысяч пользователей. Еще несколько тысяч ретвитов набрали отдельные посты с жуткими изречениями детей.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!