Девушка вынудила бойфренда продать зеркало из-за оголявшихся перед ним любовниц

Девушка вынудила бойфренда выставить на продажу зеркало из-за оголявшихся перед ним любовниц. Об этом сообщает газета The Sun.

Пол Янг (Paul Young) разместил объявление о продаже зеркала во весь рост и подписал, что оно проклято. «Я купил его несколько лет назад, когда мы решили расстаться, и я встречался с другими девушками, — отметил он. — Когда мы сошлись, она стала называть его "зеркало разврата", потому что перед ним переодевались мои подружки; так что оно часто становилось поводом для ссор».

По словам Янга, недавно его девушка случайно столкнулась в магазине с одной из его любовниц, с которыми он встречался во время расставания. По возвращении домой она заставила его продать зеркало. «Даже не спрашивайте, мне вообще кажется, она свихнулась», — подчеркнул он. Предмет декора он оценил в 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей).

«Она не такая сумасшедшая, какой я ее описываю, — признался Янг в разговоре с журналистами. — Просто мы шутили на эту тему последние несколько лет».

Ранее сообщалось, что житель Австралии Алекс Уолл (Alex Wall) был вынужден продать костюм персонажа киносаги «Звездные войны» Чубакки по требованию жены. Он выложил в социальную сеть объявление о продаже и пожаловался, что делает это против своей воли.

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