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В России 14-летний школьник на спор соблазнил учительницу

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Фото: Александр Любарский / «Коммерсантъ»

В селе Красноярского края 14-летний школьник на спор соблазнил учительницу, теперь ей грозит срок. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По информации издания, в 2020 году Максим (имя изменено) поспорил на 1000 рублей с другими учениками класса, что соблазнит 27-летнюю учительницу русского языка Ольгу (имя изменено). На обольщение педагога давалось четыре месяца. За это время ученик пытался обратить на себя ее внимание — участвовал в школьных мероприятиях, был на виду.

Школьник и учительница подружились, а потом, как сам Максим признался друзьям, он влюбился и спор отменил. К этому времени у них уже был роман, который дошел до интима. Об отношениях узнали в селе, в том числе коллеги учительницы в школе, и ее гражданский муж.

Педагог сама пришла в полицию и заявила о связи с школьником. Затем уволилась и уехала из села в Красноярк. Информации о возбуждении уголовного дела против учительницы пока нет.

Как пишет издание со ссылкой на юристов, у учительницы есть шанс получить условный срок. Однако после суда работа с детьми ей будет запрещена на длительное время.

Ранее сообщалось, что девятиклассник из Новосибирской области подвергся травле со стороны одноклассников из-за показавшей ему стриптиз 32-летней учительницы. Местные начали его травить, так как якобы он «сначала соблазнил учительницу, а потом сам ее же и подставил».

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