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07:04, 11 июля 2023Из жизни

Учительница попала в тюрьму после группового секса с учениками

KXII: учительница занялась сексом с учениками у себя дома и получила 10 лет условно
Katherine Morris

Katherine Morris. Фото: Grayson County Sheriff's Office

В США учительница старшей школы из штата Техас попала в тюрьму за групповой секс с подростками. Об этом сообщает KXII.

Инцидент, за который 42-летняя Кэтрин Моррис получила 10 лет условного заключения, произошел в сентябре 2021 года. Тогда женщина случайно встретилась с несколькими учениками своей школы в заведении для семейных вечеринок в городе Шерман.

По словам одного из подростков, Моррис, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, узнала его и его друзей, и начала флиртовать с ними. Позже флирт перерос в «поцелуи и занятие петтингом внутри учреждения». Затем педагог попросила учеников подвезти ее до дома в город Поттсборо, пригласила зайти к себе и занялась с ними сексом. При этом юноши делали фотографии и видеозаписи происходящего.

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Моррис задержали еще осенью 2021-го, но позже отпустили. Теперь женщина признала себя виновной в неподобающих отношениях с подростками и была приговорена к трем месяцам тюремного заключения и 10 годам условного срока.

Ранее сообщалось, что в Великобритании под суд попала школьная преподавательница религиоведения. По версии следствия, 36-летняя женщина неоднократно вступала в сексуальные отношения с одним из подопечных.

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    Никита Савин
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