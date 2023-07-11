Учительница попала в тюрьму после группового секса с учениками

KXII: учительница занялась сексом с учениками у себя дома и получила 10 лет условно

В США учительница старшей школы из штата Техас попала в тюрьму за групповой секс с подростками. Об этом сообщает KXII.

Инцидент, за который 42-летняя Кэтрин Моррис получила 10 лет условного заключения, произошел в сентябре 2021 года. Тогда женщина случайно встретилась с несколькими учениками своей школы в заведении для семейных вечеринок в городе Шерман.

По словам одного из подростков, Моррис, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, узнала его и его друзей, и начала флиртовать с ними. Позже флирт перерос в «поцелуи и занятие петтингом внутри учреждения». Затем педагог попросила учеников подвезти ее до дома в город Поттсборо, пригласила зайти к себе и занялась с ними сексом. При этом юноши делали фотографии и видеозаписи происходящего.

Моррис задержали еще осенью 2021-го, но позже отпустили. Теперь женщина признала себя виновной в неподобающих отношениях с подростками и была приговорена к трем месяцам тюремного заключения и 10 годам условного срока.

Ранее сообщалось, что в Великобритании под суд попала школьная преподавательница религиоведения. По версии следствия, 36-летняя женщина неоднократно вступала в сексуальные отношения с одним из подопечных.