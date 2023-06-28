Учительница религиоведения занялась сексом с подростком в лесу и попала под суд

Daily Mail: учительница из Великобритании совратила ученика и попала под суд

В Великобритании под суд попала школьная преподавательница религиоведения, которая завела роман с учеником. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летнюю Жаклин Миллар из города Ливингстон, округ Шотландии Уэст-Лотиан, обвинили в том, что она совратила подростка и неоднократно вступала с ним в интимную связь, причем один из эпизодов произошел во время прогулки в лесу. Следствию также стало известно, что женщина занялась сексом с учеником в школе, для чего заклеила бумагой окна своего класса.

Учительница признала, что состояла в отношениях с мальчиком с 1 августа 2021 года по февраль 2022-го. Она рассказала, что «многократно целовала и обнимала его», а также отпускала в его адрес замечания сексуального характера. Кроме того, выяснилось, что педагог отправляла ученику непристойные сообщения в социальных сетях.

О преступлениях Миллар стало известно после того, как она серьезно поссорилась со школьником у себя дома и вызвала полицию. Юношу задержали, и он признался медсестре полицейского отделения, что состоял в сексуальных отношениях с учительницей несколько месяцев.

Позже следствие установило, что Миллар подружилась с учеником в 2020 году, и они начали регулярно гулять вместе. Коллеги педагога высказывали ей свои опасения по поводу близкой дружбы с мальчиком, однако отношения продолжились и к августу 2021-го переросли в романтические. При этом юноша утверждает, что Миллар поцеловала его первой у себя в автомобиле, а она говорит, что поцелуй произошел по его инициативе.

Признавая связь с учеником, Миллар отрицает, что занималась с подростком сексом на территории школы. Она также посетовала, что «потеряла все» из-за этого дела, так как ранее пользовалась уважением коллег и была «большим человеком в системе образования». Женщина уволилась из школы сразу же после ареста в марте 2022 года. Окончательный приговор будет вынесен в июле.

Ранее сообщалось, что бывшая учительница математики из США получила более пяти лет тюрьмы за секс с 13-летней девочкой. Из обвинительного заключения следует, что преступления совершались женщиной «во время и после уроков и как минимум однажды во время экскурсии».