Учительницу математики посадили на пять лет за секс с 13-летней девочкой

KSNW: учительница из США получила 5 лет и 8 месяцев тюрьмы за секс с 13-летней ученицей

Бывшая учительница математики из США получила более пяти лет тюрьмы за секс с 13-летней девочкой. Об этом сообщает KSNW.

По данным полиции города Уичито, штат Канзас, 33-летняя Кристин Ковел несколько раз занималась сексом ученицей в 2018-2019 годах, однако известно об этом стало только два года спустя. Из обвинительного заключения следует, что преступления совершались женщиной «во время и после уроков, и как минимум однажды во время экскурсии». Педагог считала, что состоит с ученицей в настоящих романтических отношениях, и упрекала ее за отношения со сверстником.

Согласно заявлению прокуратуры округа Талса, Ковел была признана виновной в двух случаях «непристойного домогательства к ребенку при отягчающих обстоятельствах». По каждому из эпизодов женщину приговорили к двум годам и десяти месяцам заключения, а общий срок равняется пяти годам и восьми месяцам. После его истечения Кристин Ковел будет пожизненно внесена в реестр лиц, совершивших половые преступления.

Ранее сообщалось, что 37-летняя помощница учителя из США изнасиловала 15-летнего школьника, лишилась работы и попала за решетку. Женщина домогалась подростка в школе, а также отправляла ему и его 16-летнему другу свои фотографии и видео сексуального характера.