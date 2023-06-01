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05:02, 1 июня 2023Из жизни

Помощница учителя занялась сексом со школьником в машине и попала за решетку

Law and Crime: в США помощница учителя попала за решетку за секс с подростком
Megan Carlisle

Megan Carlisle. Фото: Northwest Regional Police Department

В США 37-летняя помощница учителя Меган Карлайл изнасиловала 15-летнего школьника, лишилась работы и попала за решетку. Об этом сообщает Law and Crime.

Женщина работала в средней школе города Элизабеттаун, штат Пенсильвания, где познакомилась и сблизилась с одним из учеников. Карлайл домогалась подростка в школе, а также отправляла ему и его 16-летнему другу свои фотографии и видео сексуального характера, которые впоследствии удалила. Однажды она забрала ученика из школы на машине и отвезла парковку, где занялась с ним сексом.

Подросток признался, что после этого попросил у Карлайл деньги на еду, и она перечислила ему 20 долларов (1,6 тысячи рублей). На следующий день ученик сказал женщине, что ему нужны картриджи для электронной сигареты, она купила их и передала ему.

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Карлайл была арестована спустя месяц после совершения преступлений. В ходе расследования выяснилось, что ее откровенные снимки и видео сохранил друг подростка, а затем распространил среди других учеников школы.

Женщину обвинили в сексуальном домогательстве со стороны сотрудника учебного заведения, изнасиловании, сексуальном контакте с несовершеннолетним, а также распространении своих интимных фотографий и видео среди несовершеннолетних. В настоящее время Карлайл находится в тюрьме округа Ланкастер в Пенсильвании под залогом в 200 тысяч долларов (16,2 миллиона рублей). Полиция считает, что от действий женщины пострадало более двух подростков. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США 38-летняя учительница математики была арестована за секс с 16-летним школьником. Отмечается, что в 2017 году задержанная женщина получила звание «Учительницы года».

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