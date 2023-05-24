«Учительницу года» обвинили в изнасиловании ученика

New York Post: в США учительницу арестовали за секс со школьником

38-летняя учительница математики старшей школы американского города Юкейпа, штат Калифорния, Трейси Вандерхалст была арестована за секс с 16-летним школьником. Об этом сообщает New York Post.

О связи Вандерхалст с учеником стало известно после того, как на нее поступило заявление о сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему. Полиция не сообщила, когда и где она склоняла школьника к сексу. Учительницу обвинили в изнасиловании и заключили в следственный изолятор в городе Сан-Бернардино. Ей назначили залог в размере 30 тысяч долларов. Следователи не исключают, что у женщины могут быть и другие жертвы.

Отмечается, что в 2017 году Вандерхалст получила звание «Учительницы года». «Она — педагог, которым хотят стать многие. Это добрый и прогрессивный учитель, который, как мы надеемся, вырастит наших детей. Она стремится заинтересовать всех своих учеников, начиная с коррекционных классов и заканчивая классами отличников», — описал ее тогда директор школы.

Ранее сообщалось, что в США арестовали бывшую учительницу, подозреваемую в неоднократных изнасилованиях ученика. В общей сложности ей предъявлено 20 обвинений в изнасиловании разных степеней тяжести.