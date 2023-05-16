Учительнице предъявили 20 обвинений в изнасиловании ученика

WHNS: в США учительницу обвинили в неоднократных изнасилованиях подростка в 2014 году

В американском городе Гринвилл, штат Южная Каролина, арестовали бывшую учительницу, подозреваемую в неоднократных изнасилованиях ученика. Об этом сообщает WHNS.

Расследование в отношении 42-летней Рид Мессер началось в декабре 2022 года, когда у полиции появились сведения о ее романе со школьником, случившемся почти девять лет назад в штате Делавэр. Тогда женщина работала в средней школе в городе Уилмингтон. По данным следствия, отношения между педагогом и подростком начались в октябре 2014 года и продолжались два месяца.

Мессер арестовали в ее доме в городе Гринвилл и экстрадировали в Дэлавэр. В общей сложности ей предъявлено 20 обвинений в изнасиловании разных степеней тяжести. Женщину также обвинили в двух случаях изнасилования учащегося сотрудником школы.

Мессер переехала в Южную Каролину в 2015 году и работала в различных учебных заведениях. С 2018 года она являлась учителем детей с особыми нуждами школы Legacy Early College в Гринвилле. Женщину уволили после начала расследования.

Ранее сообщалось, что в Великобритании учительница пожизненно лишилась возможности преподавать из-за неподобающих отношений с подростком. Следствию удалось доказать, что женщина совратила 16-летнего ученика школы, в которой работала.