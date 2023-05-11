Учительница пожизненно лишилась работы из-за секса с 16-летним учеником

Daily Mail: учительница из Великобритании лишилась работы из-за секса с 16-летним

В Великобритании учительница пожизненно лишилась возможности преподавать из-за неподобающих отношений с подростком. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летняя Шеннон Парсонс из города Нортфлит, графство Кент, была приговорена к году тюремного заключения с испытательным сроком в два года. Следствию удалось доказать, что женщина не только совратила 16-летнего ученика школы, в которой работала, но и подружилась с его родителями. Как сказано в судебных документах, «ученик и его родители полностью полагались на нее».

В этот период Парсонс занялась с мальчиком сексом у него дома, когда родители были на работе. В памяти телефона учительницы были обнаружены сообщения, в которых она признавалась подростку в любви и говорила, что хочет поскорее остаться с ним наедине.

Женщина признала вину. Она заявила, что сначала отношения с подростком были дружескими, однако потом она «непреднамеренно усугубила ситуацию», так как «никогда не была свидетелем здоровых отношений в семье» и не понимала разницы между добром и злом.

Тем не менее Комиссия по стандартам преподавания сочла действия Парсонс «расчетливыми и мотивированными» и запретила ей на неопределенный срок работать в школах, колледжах, детских домах и других учреждениях, где проходят обучение дети и подростки. У женщины есть 28 дней, чтобы попытаться обжаловать это решение.

Ранее сообщалось, что в США под суд попала учительница старших классов, которая, по версии следствия, занялась сексом с учеником. Расследование началось после того, как в полицию поступила информация, что женщина якобы вступила в неподобающие отношения с подростком.