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07:13, 10 мая 2023Из жизни

Учительница занялась оральным сексом с учеником и попала под суд

KMIR-TV: 22-летняя учительница из США попала под суд за секс учеником

Фото: Ashley Landis / AP

В США под суд попала учительница старших классов из штата Калифорния, которая, по версии следствия, занялась сексом с учеником. Об этом сообщает KMIR-TV.

22-летнюю Ребекку Арте Блэквелл Тейлор из города Морено-Валли арестовали во вторник, 2 мая. Расследование началось 27 апреля, когда в полицию поступила информация, что женщина якобы вступила в неподобающие отношения с учеником школы Orange Vista High School, не достигшим 18 лет. Речь, в частности, шла об акте «орального совокупления».

Дело передали в отдел специальных расследований полицейского департамента. Вскоре детективы подтвердили, что Тейлор действительно лично встречалась с подростком. После этого был выписан ордер на ее арест.

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Женщина, принятая на работу в Orange Vista High School 17 декабря в качестве учителя на замену, была уволена сразу же после окончания предварительного расследования. В среду, 3 мая, она внесла за себя залог в размере 10 тысяч долларов (782 тысячи рублей) и вышла на свободу до следующего заседания суда.

Ранее сообщалось, что в Кении арестовали жительницу города Нарок, которая совратила 16-летнего подростка. Женщина заперла ребенка в своем доме и не давала ему ходить в школу.

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Никита Савин
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