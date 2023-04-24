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02:00, 24 апреля 2023Из жизни

Барменша четыре месяца насиловала 16-летнего подростка

Citizen TV: 22-летняя жительница Кении четыре месяца насиловала школьника

Фото: Alex Staroseltsev / Shutterstock / Fotodom

В Кении арестовали жительницу города Нарок, провинция Рифт-Валли, которая совратила 16-летнего подростка, насиловала его и запирала в своем доме. Об этом сообщает Citizen TV.

В суде оказалась 22-летняя Мерси Челанга, работавшая в одном из местных баров. Ее обвиняют в том, что она больше месяца держала под замком несовершеннолетнего и не давала ему ходить в школу. Кроме того, Челангу обвинили в сексуальном насилии над мальчиком, которое, по версии следствия, продолжалось четыре месяца — с 16 декабря 2022-го по 18 апреля 2023 года.

Тревогу забила мать школьника, после того, как он стал надолго исчезать из дома. Женщина начала собственное расследование, и вскоре некие доброжелатели подсказали ей дом, где находился ее сын. Она пришла к жилищу барменши и обнаружила, что подросток заперт внутри, а его похитительница ушла на работу.

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Мать мальчика оповестила полицию, после чего Челангу взяли под старжу, а подросток попытался сбежать в ближайший лес, но был быстро найден. Арестованная отрицает все обвинения. Рассмотрение ее дела назначено на 27 апреля.

Ранее сообщалось, что 26-летняя учительница физкультуры и тренер по метанию копья Ханна Март из американского штата Пенсильвания была арестована за секс с 17-летним учеником. Школьник рассказал полиции, что отношения с тренером продолжались с мая по октябрь 2022 года.

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Никита Савин
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