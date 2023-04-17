Учительницу физкультуры арестовали за секс с 17-летним учеником

В США тренер по метанию копья занялась сексом с 17-летним учеником и была арестована

26-летняя учительница физкультуры и тренер по метанию копья Ханна Март из штата Пенсильвания, США, была арестована за секс с 17-летним учеником. Об этом сообщает The Morning Call.

Следствие установило, что женщина сблизилась с подростом во время занятий по метанию копья. В ночь на 22 мая 2021 года она отправила школьнику сообщение с приглашением к себе домой. Когда ученик приехал, Март занялась сексом с ним, причем именно она стала «инициатором контакта», говорится в пресс-релизе прокуратуры округа.

Позже школьник рассказал полиции, что отношения с тренером продолжались до октября 2022 года. На допросе Март призналась в связи с несовершеннолетним. Ее обвинили в сексуальной эксплуатации подчиненного лица и сексуальном насилии со стороны работника сферы физической культуры.

Март предстала перед судом в четверг, 13 апреля, чтобы выслушать обвинительное заключение. Позже женщину освободили под залог в 75 тысяч долларов (шесть миллионов рублей). «Доверительные отношения между спортсменом, родителями спортсмена и тренером могут быть очень уязвимыми. Злоупотребление этими отношениями показывает вопиющее пренебрежение тренера к благополучию тех, кого он тренирует, и, прежде всего, к закону», — говорит окружной прокурор.

Ранее сообщалось, что в США бывшую школьную учительницу приговорили к десяти годам тюрьмы за секс с учеником. После ареста учительница отрицала свою причастность к преступлениям, однако позже созналась в сексуальном контакте с подростком в обмен на снятие других обвинений.

