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07:00, 14 апреля 2023Из жизни

Учительницу приговорили к десяти годам тюрьмы за секс с подростком

KTIV: учительницу из США приговорили к десяти годам тюрьмы за изнасилование подростка
Stefanie Kelsey

Stefanie Kelsey. Фото: Sac County Jail

В США бывшую школьную учительницу из штата Айова приговорили к десяти годам тюрьмы за секс с учеником. Об этом сообщает KTIV.

35-летняя Стефани Реджин Келси из города Лейк-Вью была арестована в марте 2022 года. Женщину обвиняли в изнасиловании несовершеннолетнего и нескольких других преступлениях. Расследование началось после того, как в полицию обратился один из родителей 15-летнего ученика школы East Sac County High School, где преподавала Келси. Он рассказал шерифу, что до него дошли многочисленные слухи об отношениях женщины с его сыном.

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После ареста учительница отрицала свою причастность к преступлениям, однако позже созналась в сексуальном контакте с подростком в обмен на снятие других обвинений. В итоге ее судили только за сексуальное насилие третьей степени и сексуальную эксплуатацию ученика сотрудником школы.

В апреле Келси приговорили к десятилетнему сроку по этим двум статьям.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Иллинойс попала под суд за сексуальный контакт со школьником и избежала тюрьмы. 24-летнюю Ану Ли Д’Этторе приговорили к пяти годам заключения условно и ряду ограничений.

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Никита Савин
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