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07:04, 13 апреля 2023Из жизни

Учительница занялась сексом с подростком и избежала тюрьмы

24-летняя учительница из США избежала тюрьмы за секс со школьником

Фото: Edoardo B / Shutterstock / Fotodom

В США учительница из штата Иллинойс попала под суд за сексуальный контакт со школьником и избежала тюрьмы. Об этом сообщает Hamilton JournalNews.

24-летняя Ана Ли Д’Этторе, ныне проживающая в Чикаго, оказалась в центре скандала в ноябре 2022 года. Тогда ее обвинили в том, что в период с мая по август она занялась сексом с одном из учеников школы муниципалитета Либерти штата Огайо, где ранее проходила практику. Кроме того, ее обвинили в «распространении вредной для несовершеннолетних информации». Возраст подростка не уточняется, однако в судебных документах указано, что ему было «от 13 до 16 лет».

Д’Этторе полностью признала вину и сотрудничала со следствием. Суд также учел то, что преступления были совершены после окончания ее практики и не на территории школы.

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В итоге женщину приговорили к пяти годам тюрьмы условно и ряду ограничений, среди которых: запрет на общение с несовершеннолетними без свидетелей и запрет на употребления алкоголя и посещения питейных заведений. Кроме того, суд внес Д’Этторе в список сексуальных преступников и обязал докладывать о месте своего проживания каждые полгода на протяжении 25 лет.

Ранее сообщалось, что учительница из американского штата Мэн совратила сына своих друзей и попала в тюрьму. 42-летняя Кира Макглин сдалась полиции города Портленд 28 марта.

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Никита Савин
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